Модель часто публікує фото в купальниках.

Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram нове фото в купальнику.

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Зірка підібрала бікіні тілесного кольору, яке ледь помітно на її тілі. При цьому у неї настільки пишні груди, що вони повністю не вмістилися в бюстгальтер.

Варто відзначити, що фанатам Кім це подобається. За день фото набрало понад три мільйони лайків. А всього в соціальній мережі за Кардашьян стежать 205 мільйонів осіб.

Хто така Кім Кардашьян:

Кімберлі Ноель Кардашьян Вест - американська зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель. Учасниця сьомого сезону реаліті-шоу "Танці з зірками (США)" і "Сімейство Кардашян"

З 24 травня 2014 року Кім заміжня втретє за репером Каньє Вестом, з яким вона зустрічалася 2 роки до їхнього весілля. У подружжя четверо дітей

У січні 2021 року з'явилися чутки, що Кардашьян розлучається з чоловіком Каньє Вестом

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Автор: Діана Могилєвич