Модель позувала біля басейну.

Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує, сидячи біля басейну. На ній одягнутий роздільний темно-зелений купальник. При чому він настільки маленький, що ледь прикрив інтимні місця Кім.

Варто відзначити, що у Кардашьян пишні стегна. Талія на тлі стегон виглядає вузькою.

"Завжди шукай своє світло", - написала Кім.

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Автор: Діана Могилєвич