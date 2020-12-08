Кім сфотографувалася біля басейну / instagram.com/kimkardashian
Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує, сидячи біля басейну. На ній одягнутий роздільний темно-зелений купальник. При чому він настільки маленький, що ледь прикрив інтимні місця Кім.
Варто відзначити, що у Кардашьян пишні стегна. Талія на тлі стегон виглядає вузькою.
"Завжди шукай своє світло", - написала Кім.
Кім сфотографувалася біля басейну / instagram.com/kimkardashian
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