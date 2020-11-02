Модель показала нові знімки.

Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram нові фотографії.

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На них 40-річна зірка позує в різнокольорових велосипедках і рожевому топіку. Цікаво, що Кім показала фото з відпочинку зі своїми друзями.

На одному зі знімків Кім забралася на шию одного з чоловіків, який плавав з ними на яхті по морю. Варто відзначити, що на фото не видно її чоловіка Каньє Уеста.

За кілька годин такі соковиті і яскраві фото набрали понад два мільйони лайків. Також підписники залишили безліч позитивних коментарів.

"Чортівка", "Ти відмінно виглядаєш", "Красуня", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич