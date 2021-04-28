Зірки часто покращують свою зовнішність за допомогою пластичних операцій.

Пластичні операції вже давно стали доступні для більшості людей. Тому й не дивно, що зірки почали активно покращувати свою зовнішність, особливо ті, хто мають мільйони підписників в Instagram.

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Пластичний хірург Володимир Пірус розповів, хто із зірок робив пластичні операції, і хто з ними виглядає більш гармонійно.

Кім Кардашьян

У випадку з Кім Кардашьян, за словами Піруса, видно ознаки процедури BBL. Тобто жир збирають з різних ділянок тіла (найчастіше поперек, талія, живіт, - УНІАН) і після обробки цей жир трансплантують в потрібні зони.

"Найчастіше це зовнішня частина стегон і сідниці. Саме так можна пояснити таку круглу форму стегон і точену талію", - говорить Пірус.

Також доктор зазначив, що Кім Кардашьян вдавалася до мамопластики.

"Швидше за все, їй встановлені анатомічні імпланти. Робота хірурга виглядає гарно", - сказав Пірус.

Демі Роуз

Такої ж думки доктор і про форми британської моделі Демі Роуз.

"У житті такі форми зустрічаються рідко. Тому в такому випадку це наслідок пластичної хірургії. Іноді така операція може поєднуватися з ендопротезуванням сідниць. Імплант встановлюється через міжсідничну складку в м'язи, а зовнішню частину стегон наповнюють ліпофілінгом", - говорить хірург.

За словами Піруса, у Демі Роуз також можуть бути встановлені круглі імпланти і вони можуть бути доповнені ліпофілінгом. Саме так Володимир пояснює пишність в області декольте.

Скарлетт Йоханссон

"У мене великі сумніви, що у неї були якісь хірургічні втручання. Все виглядає дуже гармонійно. Її ніс має дуже правильну структуру і овал обличчя, і губи. Можливо, були застосовані якісь ін'єкційні методики. Але, чесно кажучи, в даному випадку, якщо це і була пластична хірургія, то я готовий схилити голову перед цим хірургом. Бо все виконано дуже якісно і виглядає максимально натурально", - коментує зміни в зовнішності Йоханссон хірург.

Демі Мур

Її фотографія нещодавно облетіла весь світ. Шанувальники то і робили, що обговорювали її зміни в зовнішності.

"Так, багато хто обговорював те, що її обличчя виглядає неприродно. Ця борозна, яка розділяє обличчя на дві частини і підкреслює вилиці, проходячи через лінію рота - виглядає дивно. Я думаю, що тут однозначно було втручання. Могло бути підтягування обличчя нитками і від них залишилася странгуляційна борозна. Зазвичай після ниток буває таке, що видно симптоми втягнення, деформації, які несуть тимчасовий характер", - говорить Пірус.

Також він додав, що Демі Мур робила відновлення середньої зони обличчя, під очима, область вилиць і підборіддя. Всі ці зони трохи наповнилися. Це міг бути або ліпофілінг, або застосування філерів.

Вікторія Бекхем

За словами хірурга, у Бекхем змінилися риси обличчя. Контури стали більш виразні, округлості стали менше. Можливо, за цей час вона схудла. Але є ймовірність, що зірці видалили грудки Біша. За допомогою такої операції можна прибрати округлість щік і створити певну запалість. Зовнішність стає більш точеною, так би мовити, модельною.

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Автор: Діана Могилєвич