На фото можна розглянути розкішну фігуру Кім.

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кім Кардашьян-Вест поділилася спокусливим знімком. Читайте такожКортні Кардашьян "не втримала" груди у мікробікіні

40-річна знаменитість на своїй сторінці в Instagram опублікувала фотографію з відпочинку на островах Теркс і Кайкос.

У кадрі Кардашьян постала в коричневому бікіні й гумових капцях марки Yeezy, що належить її чоловікові Каньє Весту.

На фото можна розгледіти шикарну фігуру Кім: пишні стегна, плоский живіт і красиві груди.

Хто така Кім Кардашьян

Кімберлі Ноель Кардашьян Вест - американська зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель. Учасниця сьомого сезону реаліті-шоу "Танці з зірками (США)" і "Сімейство Кардашьян".

З 24 травня 2014 року Кім заміжня втретє за репером Каньє Вестом, з яким вона зустрічалася 2 роки до їхнього весілля. У подружжя четверо дітей.

У січні 2021 року з'явилися чутки, що Кардашьян розлучається з чоловіком Каньє Вестом.

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Автор: Ольга Робейко