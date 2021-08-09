Примадонна публічно підтримала співачку в її День Народження і першою вийшла на стежку примирення.

Ворожнечі Алли Пугачової та Софії Ротару, про яку фанати говорять вже десятки років, нарешті прийшов кінець. Примадонна вирішила підтримати свою колегу в її День Народження та оцінила її нову пісню.

Пугачова показала, що вона пробачила Ротару після багаторічної ворожнечі, своїм коментарем на сторінці української співачки в Instagram.

Так, Софія Ротару презентувала нову пісню. У ній артистка заспівала про любов і свої спогади. Примітно, що в коментарях до публікації з'явилася сама Алла Пугачова. Примадонна залишила емодзі "палець вгору" і показала, що їй подобається нова робота Ротару.

Своїм коментарем Алла Пугачова не тільки привітала колегу з виходом нової пісні. Примадонна показала, що вона пробачила Ротару і залишила багаторічну війну в минулому. У ЗМІ регулярно з'являлася інформація про те, що співачки ненавидять одна одну і ніяк не можуть помиритися. Причиною ворожнечі багато хто вважає той факт, що Пугачова має досить непростий характер і не терпить конкуренції.

Примадонна завжди прагнула бути найвідомішою співачкою, а Ротару нерідко "наступала їй на п'яти". Через це, за чутками, Пугачова сильно незлюбила українську співачку і навіть відмовлялася виступати з нею на одній сцені.

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Автор: Іван Бойко