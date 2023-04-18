Виявилося, серце путініста не вільне.

Російський поп-король Філіп Бедросович Кіркоров не любить афішувати подробиці свого особистого життя. Однак зараз виявилося, що його серце не вільне. Про це повідомляють росЗМІ, цитуючи артиста-путініста.

Так, кохання він зустрів до того, як ліг під ніж пластичного хірурга. Як каже музикант, саме почуття і надихнули його на зміни.

"Я вирішив за одну секунду, що треба змінити образ напередодні Нового року. А потім в моєму житті оселилося кохання, захотілося, щоб людина, яка тепер поруч, теж отримувала естетичне задоволення, коли дивився, хто з нею спить поруч. Так, моє серце не вільне. На старості років треба ж було так примудритися", - сказав Кіркоров.

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Подробиць свого особистого життя він не розкрив. Також Кіркоров залишив в таємниці і ім'я нової коханої.

Відзначимо, Філіп Кіркоров був одружений лише одного разу. З 1994 по 2005 рік він перебував у шлюбі з Аллою Пугачовою. Розлучення двох великих артистів стало справжнім шоком для шанувальників. Подейкували, що причиною став Максим Галкін, який в той момент привернув увагу Примадонни, проте сама Алла Борисівна стверджує, що почуття до Кіркорова зникли ще до появи Галкіна в її житті.

Раніше УНІАН писав, що у мережі показали двійника Кіркорова.

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