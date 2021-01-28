Вона померла в своєму будинку "природною смертю".

У місті Енсінітас (штат Каліфорнія, США) померла одна з найтитулованіших актрис в історії телебачення Клоріс Лічмен.

Читайте такожПомер легендарний продюсер Філ Спектор, який сидів у в язниці за вбивствоЇй було 94 роки. Представник актриси повідомив NBC, що вона померла в своєму будинку «природною смертю».

Хто така Клоріс Лічмен

Клоріс Лічмен народилася 30 квітня 1926 року в Де-Мойн штат Айова. Перші ролі в кіно і на телебаченні їй стали пропонувати після того як вона отримала титул «Міс Чикаго» в 1946 році. Після перемоги на конкурсі краси Клоріс переїхала в Нью-Йорк, де вступила в акторську студію в групу до Еліа Казану. Її дебют на Бродвеї відбувся в 1950 році в п'єсі "Повернись назад, маленький Шеба". У 1950 роках вона також багато знімалася на телебаченні, а в 1955 році відбувся її кінодебют у фільмі Роберта Олдріка «Цілуй мене на смерть». Роком пізніше вона знялася разом з Полом Ньюменом і Лі Марвіном у фільмі "Кейс".

Нагороди Клоріс Лічмен

На її рахунку дев'ять премій "Еммі", а також "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA. Премії "Оскар" і BAFTA Лічмен отримала за кращу жіночу роль другого плану у фільмі "Останній кіносеанс" (1971). "Золотий глобус" їй дали за головну роль в серіалі "Філліс" (1975-1977). Також вона грала у фільмах "Молодий Франкенштейн" (1974), «Поганий Санта» (2003) та «Іспанська англійська» (2004), передає kommersant.

Особисте життя Клоріс Лічмен

З 1953 по 1979 рік Клоріс була одружена з голлівудським імпресаріо Джорджем Енглундом. Цей шлюб приніс їй п'ятьох дітей, багато з яких пов'язали своє життя з шоу-бізнесом. Її син Джордж Енглунд молодший був першим чоловіком Шерон Стоун, а її інший син Брайан помер у 1986 році від передозування ліків.

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Автор: УНІАН