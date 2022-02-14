Їх кохання окрилює і надихає. Чого і вам селебріті бажають.

14 лютого у світі святкується День всіх закоханих. З цього приводу українські селебріті не тільки привітали своїх других половинок, а й поділилися історіями свого кохання.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Актриса Ольга Сумська розповіла, як одного разу знайшла у себе в гримерці шоколадне серце від Віталія Борисюка. Саме в той день вона зрозуміла, що у них все серйозно.

"Все почалося саме в цей день, 14 лютого! Нас тоді поставили в парі репетирувати Кандида і Кунегунду... Вольтер і Бернстайн знають більше за нас! Я дякую долі, що сталося саме так і не інакше", - сказала Сумська.

Дмитро та Ірина Монатік

Дружина українського мультиартиста Діми Монатіка - Ірина - точно знає, що кохання врятує світ. Подружжя вже багато років разом і виховує двох прекрасних синів.

"Любов обов'язково врятує світ. Це почуття завжди дарує крила і віру в завтрашній день. Від щирого серця, завжди всім щиро бажаю зустріти свою людину, з якою всі радощі взаємної любові будете відчувати протягом усього життя! Я дякую Всесвіту і Всевишньому за Діму. Люблю тебе, мій дорогий, безмежно", - сказала Ірина.

Юлія Саніна та Валерій Бебко

Співачка Юлія Саніна вирішила привітати свого чоловіка Валерія Бебка рядками зі своєї пісні. А також вона побажала всім своїм шанувальникам удачі в амурних справах.

"Лише раз на сто років небо народжує двох людей з однією душею. І відпускає їх у чистий, вільний політ. Нехай кожному з нас пощастить", - написала Саніна.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова

"Тільки ти і я", - так почав свій пост про почуття телеведучий Нікіта Добринін. Він привітав свою дружину з Днем святого Валентина, яка до того ж 7 місяців тому народила первістка Лева.

"Найближчі люди можуть дарувати тобі величезну радість і поранити найболючіше. Але тільки з рідною людиною ти можеш бути щирим і легким. Ваші стосунки - найбільша пригода", - каже телеведучий.

Джамала і Сеїт-Бекір Сулейманов

Співачка Джамала запевняє, що тільки з чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим її очі світяться по-особливому. І доказ тому їх щаслива сім'я і двоє прекрасних діток.

"Тільки з тобою мої очі сяють по-особливому. Люблю-люблю-люблю", - каже Джамала.

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