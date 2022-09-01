Він зазначив, що День Знань цього року не такий, як хотілося б, а всі діти за цей рік дуже виросли.

Український артист Коля Серга, який зараз перебуває на бойових позиціях, звернувся до українських школярів. Він зазначив, що День Знань цього року не такий, як хотілося б. Однак вчитися потрібно для того, щоб перемогти дурість і невігластво.

Зворушливе поводження з настановами учням Серга опублікував у своєму Instagram-блозі 1 вересня.

"Сьогодні дуже важливий день. Сьогодні ти йдеш в школу, і ти береш на себе оборону нашої країни від дурості і невігластва. Ми - військові, ти - учень, наш інструмент - це автомат, байрактар, хаймарс, твій інструмент – це підручник, зошит і ручка. Ми боремося за нашу незалежність на полі бою, ти борешся за нашу незалежність, коли вчишся і розвиваєшся. Саме ти - майбутнє нашої Батьківщини, від тебе залежить, яким воно буде", - сказав музикант.

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Коля також уточнив, що ті українські діти, які зараз знаходяться в російській окупації, повинні бути "партизанами знань". Він зазначив, що потрібно "вивчати те, що дають, але пам'ятати, що ти — українець".

"Якщо у вільній частині України - поглиблено вивчай українську культуру, мову, традиції. У тебе зараз є така можливість і така розкіш. Ніщо так не збагачує людину, як зв'язок з корінням. Якщо ти на тимчасово окупованій українській землі, будь партизаном знань. Вивчай все, що дають, але пам'ятай, що ти - українець. І нехай це знання буде твоїм оберегом від спроби тебе обдурити і підкорити. Якщо ти вчишся за кордоном, думай про те, які знання ти зможеш привезти потім додому, в Україну. Ми переможемо тільки разом", - резюмував Коля Серга.

Нагадаємо, Коля Серга вперше зізнався, що батько відмовляв його йти до ЗСУ.

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