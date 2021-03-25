Перед початком концерту поліція попередила власника закладу про правові наслідки у разі недотримання відвідувачами карантину.

У середу, 24 березня, в Харкові був запланований концерт українського рок-гурту "Жадан і собаки", який мав відбутися в одному з міських арт-клубів.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Харківській області.

Враховуючи, що Харків опинився в "помаранчевій зоні", поліція провела бесіду з власником закладу, де мав відбутися концерт. Згідно з обмеженнями "помаранчевої" зони карантину заборонено проведення масових культурних, розважальних заходів за участю більше однієї людини на 4 кв.метра площі будівлі або наповненістю більше 50 місць в кожному окремому залі.

Поліцейські в цій ситуації звернулися до власника закладу і попередили його про правові наслідки через недотримання загальних правил безпеки під час пандемії. У підсумку концерт скасували.

В результаті група "Жадан і собаки" вирішила все ж відіграти концерт. Але копи увірвалися в будівлю і "скасували" його.

Поет і музикант Сергій Жадан не стримував себе у виразах і повідомив зі сцени, що, те, що "працюють е*учий "Епіцентр" їх не хвилює".

"Вони про*рали вакцинацію і їх це не хвилює", - висловився Жадан.

Також він додав на своїй сторінці в Instagram, що концерт вони таки відіграють. Так що квитки можна не здавати.

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Автор: Діана Могилєвич