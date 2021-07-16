Королева Єлизавета відновлює заборону для дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон їздити разом на одному транспортному засобі.

Королева Великобританії Єлизавета II підписала новий указ, який стосується її правнуків Джорджа, Шарлотти і Луї - дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Тепер діти не зможуть літати на одних літаках з батьками і один з одним, після того, як їм виповниться 12 років. Цього вимагають протоколи королівської сім'ї. Першим указ королеви торкнеться принца Джорджа, якому поки 8 років.

Справа в тому, що діти принца Вільяма і Кейт - прямі спадкоємці британського престолу, а значить, їм з самого народження не можна було подорожувати на одному і тому ж повітряному судні або кораблі.

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У разі трагедії завжди повинен вижити хтось один з претендентів на трон. Єлизавета II наклала вето на це правило на прохання свого онука принца Вільяма, але скоро воно знову вступить в силу.

"Швидше за все, саме Вільям стане новим королем Англії на кілька десятків років, а значить, йому вже пора беззаперечно дотримуватися монархічних протоколів. Кейт повинна підтримати його в цьому", - вважає експерт Daily Star, передає popcornnews.

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Автор: Іван Бойко