Модель показала фігуру в купальнику.

Відома модель Кортні Кардашьян опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує в купальнику.

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Дівчина віддала перевагу червоному роздільному мікробікіні, який ледь прикривав її інтимні частини тіла. Чи то купальник виявився маленьким, чи то у Кортні просто пишні груди - поки не зрозуміло.

За кілька годин фото набрало понад 2,5 мільйона лайків. Шанувальники в захваті від такого соковитого знімка.

"Ти зводиш мене з розуму", "Шикарна", "Спекотне фото", - написали фанати.

Хто така Кортні Кардашьян:

Кортні з'явилася на світ 18 квітня 1979 року в Лос-Анджелесі і стала першою дитиною в сім'ї Кардашьян

Вона є співвласницею кількох бутиків, творцем власних колекцій одягу та ароматів

У 26 років красуня вперше з'явилася на телеекранах, знявшись у проекті зі збору грошей на благодійність

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Автор: Діана Могилєвич