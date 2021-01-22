Кортні Кардашьян блиснула грудьми.

Відома фотомодель Кортні Кардашьян оприлюднила в соціальній мережі Instagram новий знімок.

Читайте такожНаталя Могилевська захопила мережу оголеними ніжками

На фотографії вона позує в білому подовженому піджаку, який одягла на голе тіло. Також вона одягла штани такого кольору. В результаті вийшов дуже стильний total-look.

За кілька годин фото набрало більше одного мільйона лайків. Фанати пишуть, що Кортні виглядає як шоколадка.

"Приголомшлива", "Красуня", "Який стильний наряд", "Вогонь", - написали шанувальники.

Хто така Кортні Кардашьян:

Кортні з'явилася на світ 18 квітня 1979 року в Лос-Анджелесі і стала першою дитиною в сім'ї Кардашьян

Вона є співвласницею кількох бутиків, творцем власних колекцій одягу та ароматів

У 26 років красуня вперше з'явилася на телеекранах, знявшись у проекті зі збору грошей на благодійність

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич