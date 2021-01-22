Кортні засвітила груди / instagram.com/kourtneykardash
Відома фотомодель Кортні Кардашьян оприлюднила в соціальній мережі Instagram новий знімок.
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На фотографії вона позує в білому подовженому піджаку, який одягла на голе тіло. Також вона одягла штани такого кольору. В результаті вийшов дуже стильний total-look.
За кілька годин фото набрало більше одного мільйона лайків. Фанати пишуть, що Кортні виглядає як шоколадка.
"Приголомшлива", "Красуня", "Який стильний наряд", "Вогонь", - написали шанувальники.
Кортні засвітила груди / instagram.com/kourtneykardash
Хто така Кортні Кардашьян:
- Кортні з'явилася на світ 18 квітня 1979 року в Лос-Анджелесі і стала першою дитиною в сім'ї Кардашьян
- Вона є співвласницею кількох бутиків, творцем власних колекцій одягу та ароматів
- У 26 років красуня вперше з'явилася на телеекранах, знявшись у проекті зі збору грошей на благодійність
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