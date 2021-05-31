Кортні повторила свій танець з серіалу / eastnews.ua
Голлівудська актриса Кортні Кокс і співак Ед Ширан повторили легендарний танець Моніки і Росса з іменитого серіалу "Друзі".
Відзначимо, що роль Моніки зіграла сама Кортні Кокс, а ось Росса грав Девід Швіммер. Ще в 10 серії шостого сезону Моніка і Росс приходять на новорічне шоу Діка Кларка. Там вони вирішують показати свій фірмовий танець, щоб привернути увагу операторів.
За кілька годин ролик, який Кортні Кокс опублікувала у своєму Instagram, зібрав понад 10 мільйонів переглядів.
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