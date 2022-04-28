Зараз до Скічко підвищена увага.

Радник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Скічко розповів, як ставиться до своєї популярності серед жінок.

"Що стосується "крашу", я вперше дізнався це слово на десятий день війни. З перших днів, мені здається, для всієї країни було єдине натхнення - наш президент, який на чолі нації, оборони задавав бойовий дух. Ми всі робимо одну справу, я так все це сприймаю", - сказав Скічко в програмі "Зірковий шлях".

Він додав, що йому приємно, що жителі Черкас, як і інші українці стежать за ним у соціальних мережах. Адже таким чином він може їх заспокоїти в такий непростий для всієї країни час.

"Відверто кажучи, перша велика відповідальність була перші 20-30 днів. Сьогодні в Черкаській області більш стабілізована ситуація і вже не потрібно щодня виходити в ефіри. Мені приємно, що я у своїх соціальних мережах можу заспокоїти жителів Черкас, але не ставлю себе в один ряд з тими, хто на передовій. Ми в тилу - нам простіше", - додав Скічко.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Олександр Скічко знову став батьком. Разом з дружиною Єлизаветою Юрушевою він виховує двох дітей - сина Юрушевої від першого шлюбу і спільну дочку Наталію. У цьому місяці у пари народилася ще одна дочка.

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