У багатьох знаменитостей є не тільки розкішні будинки і елітарні авто, а й власні літаки.

Виявляється, що у багатьох зарубіжних зірок є приватні літаки. А чому б і ні, якщо вони можуть собі це дозволити? Сьогодні УНІАН розповість про найбагатших знаменитостей, які звикли до красивого життя.

Jay-Z

Відомо, що Бейонсе дуже щедра жінка. Саме вона подарувала своєму чоловікові, реперу Jay-Z літак The Bombardier Challenger 850. На борту літака розташовані спальні, кухня, ванні кімнати, а також вітальня, оброблена бежевою шкірою. У таких комфортних умовах подружжя літають по всьому світу.

Тейлор Свіфт

Американська співачка Тейлор Свіфт через часті перельоти на власному літаку посіла перше місце в антирейтингу зірок, які найсильніше забруднюють атмосферу викидами вуглекислого газу. Крім того, Тейлор не тільки сама літає на своєму літаку, але і здає його в оренду.

Стівен Спілберг

Стівен Спілберг також має приватний літак. Відомо, що сумарний час здійснених польотів становить 12 341 хвилини, а середній час польоту 1 година 47 хвилин.

Кім Кардашьян

Світська левиця Кім Кардашьян і зовсім купила літак за 150 мільйонів доларів. Борт розрахований на 18 осіб, а на вході екіпаж вручає піжами і капці особистого бренду моделі.

Тревіс Скотт

У зіркового сімейства Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта і зовсім два літаки - по одному на кожного. Одного разу вони потрапили в казусну ситуацію. Подружжя планували відправитися на відпочинок, але не могли вирішити, на чиєму літаку полетять.

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