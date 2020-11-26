Кріс Еванс / фото instagram.com/gorgeousevans
Відомий актор, виконавець ролі супергероя Капітан Америка Кріс Еванс зіграв на фортепіано і здивував шанувальників музичним талантом.
Читайте такожВідомий актор присвятив татуювання своєму псу (фото)Відповідний відеоролик, розміщений в Instagram.
Актор виконав композицію італійського композитора Фабріціо Патерліні.
Шанувальники актора захопилися грою Кріса: «Вау! Дивитися, як він грає... скрасив мій вечір», «Я завжди знав, що він так добре грає на піаніно», «Моє серце розтануло», «У тебе такий талант!».
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