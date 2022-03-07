Також вона виступила за сотні тисяч біженців, які вимушено залишають свої будинки в Україні.

Відома актриса, зірка саги "Сутінки" Крістен Стюарт під час церемонії вручення премії Spirit Awards в Каліфорнії виступила на підтримку Україні, на яку 24 лютого напала РФ.

"Премія Spirit Awards символізує свободу самовираження, незалежність і людяність. Сьогодні ми змушені стати на бік народу України. Вони ризикують своїми життями, щоб боротися за ці самі речі. Ми виступаємо за сотні тисяч біженців, які рятуються від цієї війни, як українців, так і представників інших національностей, яким відмовляють у притулку", - сказала Стюарт.

Також вона публічно показала середній палець президенту РФ Володимиру Путіну. У цьому її підтримали провідні церемонії актриса Меган Маллаллі і письменник Нік Офферман.

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