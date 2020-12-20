Агілера засвітила груди / instagram.com/xtina
Відома співачка Крістіна Агілера опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала в зухвалому аутфіті.
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Співачка позувала в чорному шкіряному жакеті на голе тіло. Її декольте прикрашали тоненькі ланцюги і підвіска у вигляді змії. Також з аксесуарів Агілера вибрала масивні сережки-кільця.
Зірка заплела високу косу, а на обличчя нанесла яскравий макіяж з високими чорними стрілками. Варто відзначити, що за день фото набрало понад 300 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.
Агілера засвітила груди / instagram.com/xtina
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