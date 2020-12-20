Співачка завжди виглядає приголомшливо.

Відома співачка Крістіна Агілера опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала в зухвалому аутфіті.

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Співачка позувала в чорному шкіряному жакеті на голе тіло. Її декольте прикрашали тоненькі ланцюги і підвіска у вигляді змії. Також з аксесуарів Агілера вибрала масивні сережки-кільця.

Зірка заплела високу косу, а на обличчя нанесла яскравий макіяж з високими чорними стрілками. Варто відзначити, що за день фото набрало понад 300 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

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Автор: Діана Могилєвич