Кросівки Каньє Уеста Nike Air Yeezy 1 продані на аукціоні за $1,8 млн.
Читайте такожКаньє Вест хотів до розлучення продати прикраси Кім КардашьянЯк передавати аукціонний будинок Sotheby's в соцмережі Instagram, це найдорожча пара кросівок в історії і перша пара, яка була продана дорожче, ніж за $1 млн.
Кросівки купила компанія Rares, яка спеціалізується на скупці і перепродажі рідкісного взуття.
Кросівки Каньє Уеста
Кросівки були створені в 2008 році репером Каньє Вестом у співпраці з дизайнерами Nike Марком Смітом і Тіффані Бірс.
Nike Air Yeezy 1 створювалися ексклюзивно для репера і ніколи не перевидавалися, передає kommersant.
Артист вперше виступив у них на врученні премії «Греммі» в 2008 році. Кросівки були продані на благодійному аукціоні на підтримку однієї з лікарень штату Орегон і після цього перебували в приватній колекції.
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