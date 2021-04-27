Артист вперше виступив у них на врученні премії «Греммі» в 2008 році.

Кросівки Каньє Уеста Nike Air Yeezy 1 продані на аукціоні за $1,8 млн.

Читайте такожКаньє Вест хотів до розлучення продати прикраси Кім КардашьянЯк передавати аукціонний будинок Sotheby's в соцмережі Instagram, це найдорожча пара кросівок в історії і перша пара, яка була продана дорожче, ніж за $1 млн.

Кросівки купила компанія Rares, яка спеціалізується на скупці і перепродажі рідкісного взуття.

Кросівки Каньє Уеста

Кросівки були створені в 2008 році репером Каньє Вестом у співпраці з дизайнерами Nike Марком Смітом і Тіффані Бірс.

Nike Air Yeezy 1 створювалися ексклюзивно для репера і ніколи не перевидавалися, передає kommersant.

Артист вперше виступив у них на врученні премії «Греммі» в 2008 році. Кросівки були продані на благодійному аукціоні на підтримку однієї з лікарень штату Орегон і після цього перебували в приватній колекції.

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Автор: Ірина Погоріла