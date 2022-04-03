З кожним днем у дівчат з'являється все більше "крашів" з ЗСУ.

Ось уже понад місяць в Україні триває повномасштабна війна. У перші тижні у дівчат було два "заспокійливих" - Олексій Арестович і Віталій Кім. Але варто було українкам трохи придивитися до інших хлопців, як їхні ряди значно поповнилися.

Українські військові не тільки героїчно захищають нашу країну, а й ведуть соціальні мережі. Таким чином вони підтримують бойовий дух жителів країни і, звичайно, розважають дівчат.

Хто знає, може після нашої перемоги черги в ЗАГС будуть кілометровими.

Захисник України з псевдонімом Rohanros завжди прикриває своє обличчя маскою, але його погляд пробирає до глибини душі. У своїх соціальних мережах він публікує відео, на яких показує будні дні української армії. За кілька тижнів він став популярним в TikTok, а його ролики набирають по кілька мільйонів переглядів.

Ще один український військовий Владислав Шевчук знімає не тільки гумористичні відео, які підтримують бойовий дух, але і не боїться звертатися до верхівок російської влади. Так, нещодавно він записав відеозвернення до Володимира Путіна. З такими героями нам не страшно.

Військовий ЗСУ Олександр не розкриває свого прізвища. Ну, нічого страшного. Ми своїх героїв знаємо в обличчя.

"Боремося! Працюємо! Захищаємо свою країну! Все буде добре! Все буде Україна", - каже Олександр, тим самим заспокоюючи народ.

А ми із задоволенням йому віримо!

Олександр Лящук підкорив дівчат не тільки патріотичними відео, а й своєю привабливою зовнішністю. Відомо, що чоловік любить тварин і всіляко вберігає їх від війни.

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