Актриса показала нове фото з відпочинку.

Українська актриса Ксенія Мішина опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує, стоячи на яхті посеред океану. Зараз дівчина разом зі своїм коханим Олександром Еллертом і двома дітьми Платоном і Елею відпочиває в Домінікані.

На фото Ксенія постала в роздільному купальнику сірого кольору. Вона підібрала трусики із завищеною посадкою і топік. У такому пляжному образі Мішина показала свою струнку фігуру і ніжки.

"На перший погляд може здатися, що на відпочинку я запустила свою праву ногу, але насправді це просто моя друга половинка", - підписала фото Ксенія.

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Автор: Діана Могилєвич