Актриса відпочиває разом з Олександром Еллертом і дітьми в Домінікані.

Українська актриса Ксенія Мішина і комік Олександр Еллерт разом зі своїми дітьми від попередніх стосунків Платоном і Елею вирушили на відпочинок до Домінікани.

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Вже кілька днів вони публікують радісні фотографії з жаркої країни. Цього разу Ксенія поділилася в Instagram фотографією, на якій позує разом зі своїм коханим.

Саша лежить на березі океану, спираючись на лікті. А сама Ксенія сидить на ньому і притримує рукою його голову. Знімок вийшов дуже романтичним і в той же час сексуальним.

"Так цікаво виходить, 14 лютого ми проведемо в літаку на висоті в 10к метрів над рівнем океану. Це означає, що я, як завжди, буду боятися, а він, як завжди, буде тримати мене за руку і втішати смішними історіями... Добре, що Амуру не доведеться підніматися високо в небо, щоб вистрілити в саме серце, тому що він давно вже це зробив. Я люблю тебе і хочу, щоб ти ще міцніше мене обіймав, ще частіше цілував і ніколи не переставав будити серед ночі сонними словами "люблю тебе"", - підписала фото Ксенія.

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Автор: Діана Могилєвич