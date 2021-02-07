Актриса зараз відпочиває в Домінікані.

Українська актриса Ксенія Мішина оприлюднила в соціальній мережі Instagram фото з відпочинку.

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Зараз зірка "Кріпосної" відпочиває разом зі своїм коханим чоловіком, переможцем проекту "Холостячка" Олександром Еллертом в Домінікані. Також з парою вирушили на відпочинок їхні діти від попередніх стосунків - син Мішиної Платон і дочка Еллерта Еля.

Ксенія із задоволенням ділиться в соцмережі фотографіями з відпустки. Цього разу вона показала знімок, на якому позує в океані по пояс. При цьому вона одягла нюдовий купальник, який ледь помітний на її тілі. Варто відзначити, що у Ксенії красива фігура, яку вона не соромиться показувати.

Також Ксенія запропонувала своїм шанувальникам написати, чи подобається їм, як її фотографує Еллерт. І ось, що з цього вийшло.

"Таке відчуття, що сфоткали на домофон", "Вогонь просто, всі пропорції дотримані", "Що ж, часто очікування не відповідає реальності", - пишуть коментатори.

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Автор: Діана Могилєвич