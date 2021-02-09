Актриса відпочиває зі своїм коханим і дітьми в Домінікані.

Українська актриса Ксенія Мішина опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку в Домінікані.

Актриса вирушила у відпустку зі своїм коханим Олександром Еллертом, якого вона обрала у фіналі романтичного шоу "Холостячка". Також з ними полетіли дочка Еллерта Еля і син Ксенії Платон. На одному зі знімків вони позують, сидячи на квадроциклах.

А вже на другому фото Ксенія стоїть біля пенька на березі океану і п'є молоко з кокоса. На знімку актриса постала в нюдовому купальнику, який ледь помітний на її тілі. Варто відзначити, що у неї красива струнка фігура. Це й не дивно, адже Ксенія вегетаріанка. Вона ретельно стежить за своїм харчуванням і фігурою.

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"Можу купити в готелі за 3$ свій улюблений кокос, а можу гнати на квадроциклі по березі Атлантичного океану серед пальм, зупинятися, збивати кокоси, розбивати їх об каміння і насолоджуватися дарами, нікому при цьому не будучи зобов'язаною... Люблю кожен момент. Дякую кожну секунду", - підписала фото Мішина.

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Автор: Діана Могилєвич