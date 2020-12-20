Актриса опублікувала нове фото.

Українська актриса Ксенія Мішина опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує, сидячи на високому стільці. Зірка одягла червону сукню в підлогу зі стразами на одному плечі. А доповнила такий яскравий образ білими кедами. Варто відзначити, що в цій сукні добре видно стрункі ніжки актриси. Волосся Мішина розпустила, а на обличчя нанесла легкий макіяж.

Знімок вийшов стильним і пристрасним. Червоний колір - це колір кохання, яке Ксенія, до речі, знайшла на проекті "Холостячка". У фіналі шоу вона обрала шоумена Олександра Еллерта.

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Автор: Діана Могилєвич