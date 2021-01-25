Молодий чоловік всіляко принижував Ксенію.

Українська актриса Ксенія Мішина опублікувала в Instagram пост, в якому розповіла про токсичні стосунки.

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Зірка поділилася історією зі свого життя. Якийсь період їй нічого не вдавалося, її не стверджували на ролі. Більш того, вона знімала кімнату в трикімнатній квартирі, в якій стелі були чорними від цвілі. Також їй доводилося часто розлучатися з маленьким сином Платоном. А потім все змінилося, коли в житті Ксенії з'явився молодий чоловік.

За її словами, спочатку все було добре. Але вже через кілька місяців вона опинилася ніби в клітці з аб'юзером.

"І тут з'являється він. Перевозить мене в красиву квартиру, починаються щасливих пару місяців, в яких вдихаючи відчуття безпеки і турботи, просто не помічаю дзвіночків. Поступово я починаю відчувати, що щось йде не так. Приниження, образи під час сварок і аргументи, що я сама вивела його своєю поведінкою. Привіт, аб'юз, давно не бачилися. З моменту, коли я вагітна тікала з подібних відносин. Все погіршувалося, я регулярно слухала, що всі актриси повії і я повинна зробити вибір: професія або сім'я. Зриви змін, скандали, агресивні ревнощі, фактично арешти в квартирі, коли я повинна йти на роботу", - написала Ксенія.

Також вона додала, що потім молодий чоловік почав її бити. А поліція ігнорувала її заяви.

"Жадібність, фінансовий тиск і приниження аж до відбирання всіх подарунків. Потім в хід пішли руки. І нікого в світі, хто може захистити. Поліція, почувши "сімейні розборки" просто ігнорувала такі виклики і це ще більше посилювало бридке відчуття того, що ти все це заслуговуєш і повинна терпіти", - додала Мішина.

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Автор: Діана Могилєвич