Мішина і Еллерт разом живуть / фото СТБ
Українська актриса Ксенія Мішина опублікувала в інста-сторіз уривок з книги Стіва Харві.
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На фотографії видно одну з глав книги, в якій йдеться про те, що потрібно чоловікові. Стів Харві вважає, що для кожного чоловіка важливі підтримка, вірність і секс. Сама Мішина написала, що знайшла стратегію, згідно з якою треба діяти.
Варто відзначити, що Ксенія Мішина була головною героїнею шоу "Холостячка". На проекті вона знайшла свою любов, коміка Олександра Еллерта. Зараз закохані разом живуть.
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