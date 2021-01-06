Актриса знайшла свою любов на проекті "Холостячка".

Українська актриса Ксенія Мішина опублікувала в інста-сторіз уривок з книги Стіва Харві.

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На фотографії видно одну з глав книги, в якій йдеться про те, що потрібно чоловікові. Стів Харві вважає, що для кожного чоловіка важливі підтримка, вірність і секс. Сама Мішина написала, що знайшла стратегію, згідно з якою треба діяти.

Варто відзначити, що Ксенія Мішина була головною героїнею шоу "Холостячка". На проекті вона знайшла свою любов, коміка Олександра Еллерта. Зараз закохані разом живуть.

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Автор: Діана Могилєвич