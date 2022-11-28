Актриса показала, як готувала сніданок для "своїх чоловіків".

До особистого життя української актриси Ксенії Мішиної прикуто занадто багато уваги. Вона - справжня красуня, яка вражає не тільки своєю зовнішністю, але і талантом. Про таку жінку мріє, мабуть, кожен чоловік.

Однак їй в житті не щастило. У неї були стосунки з чоловіком, який, за її словами, погано ставився до неї і навіть піднімав на неї руку. Також у неї був роман з людиною, від якої вона народила прекрасного сина Платона, але і з ним у неї нічого не вийшло. Чоловік зник з життя актриси і сина, і тільки недавно з'явився.

Крім того, Ксенія намагалася побудувати стосунки на проекті "Холостячка". У фіналі шоу вона вибрала коміка Олександра Еллерта, але і з ним вона розлучилася. Пізніше стало відомо, що до Мішиною залицяється загадковий чоловік. Якось він залишив їй романтичний сюрприз на парковці, де стояла її машина.

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Можливо, особисте життя знаменитості почала налагоджуватися? Так, актриса показала, як готувала млинці з сиром для "своїх хлопців". Ймовірно, вона мала на увазі сина і якогось чоловіка. Більше ніяких подробиць зірка не розкрила.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина в шкірі показала всю свою сексуальність.

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