Актриса показала запальні танці з українським ведучим.

Відома українська актриса Ксенія Мішина прийшла на інтерв'ю до Слави Дьоміна, під час якого вони влаштували запальні танці. Вони згадали період участі Мішиної в шоу "Танці з зірками" і показали свої хореографічні навички.

Так, на одному з моментів Ксенія з'явилася в обіймах Слави. Вона поклала свою ніжку йому на руку і показала прогин назад. Потім вони продовжили танцювати, чим насмішили своїх шанувальників.

Користувачі мережі сприйняли з гумором цей перформанс і написали позитивні коментарі.

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Що пишуть в мережі

"Влад Яма нервово курить десь у Маямі"

"Премію в студію за найбільш кринжовий танець"

"Мішина - вогонь"

"Ух, які ви драйвові"

"О, щось новеньке. Нормально так"

"Славо, ви сама граціозність"

"Красива пара"

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина відпочила разом з сином Платоном в Єгипті. Під час відпочинку вона демонструвала свою струнку фігуру, над якою працювала чотири місяці. Відомо, що актриса активно займалася спортом і повністю перейшла на правильне харчування.

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