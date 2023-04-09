Відома українська актриса Ксенія Мішина прийшла на інтерв'ю до Слави Дьоміна, під час якого вони влаштували запальні танці. Вони згадали період участі Мішиної в шоу "Танці з зірками" і показали свої хореографічні навички.
Так, на одному з моментів Ксенія з'явилася в обіймах Слави. Вона поклала свою ніжку йому на руку і показала прогин назад. Потім вони продовжили танцювати, чим насмішили своїх шанувальників.
Користувачі мережі сприйняли з гумором цей перформанс і написали позитивні коментарі.
Що пишуть в мережі
- "Влад Яма нервово курить десь у Маямі"
- "Премію в студію за найбільш кринжовий танець"
- "Мішина - вогонь"
- "Ух, які ви драйвові"
- "О, щось новеньке. Нормально так"
- "Славо, ви сама граціозність"
- "Красива пара"
Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина відпочила разом з сином Платоном в Єгипті. Під час відпочинку вона демонструвала свою струнку фігуру, над якою працювала чотири місяці. Відомо, що актриса активно займалася спортом і повністю перейшла на правильне харчування.