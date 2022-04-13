 Лайма Вайкуле / фото УНІАН

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка висловилася на підтримку України, полетіла до США разом зі своїм коханим Андрієм Латковським. Офіційна причина від'їзду - за медичними обставинами. 

Про це повідомляє видання Privātā Dzīve. 

За даними ЗМІ, Вайкуле не збирається повертатися в Латвію мінімум до літа цього року. 

"Я зараз ніде не з'являюся через те, що у мене своя війна, з якою мені слід впоратися. Але я нічого не хочу говорити... Зараз непристойно говорить про свої проблеми", - сказала Лайма Вайкуле в коментарі виданню. 

Артистка зізналася, що спілкується зі своїми друзями з України.

"Вони тримаються, а це означає, що і я повинна триматися", - резюмувала артистка.

Нагадаємо, МВС Росії перевірило Лайму Вайкуле після відмови їхати в окупований Крим.

Вас також можуть зацікавити новини: