Артистка заявила, що не буде повертатися на батьківщину мінімум до літа цього року.

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка висловилася на підтримку України, полетіла до США разом зі своїм коханим Андрієм Латковським. Офіційна причина від'їзду - за медичними обставинами.

Про це повідомляє видання Privātā Dzīve.

За даними ЗМІ, Вайкуле не збирається повертатися в Латвію мінімум до літа цього року.

"Я зараз ніде не з'являюся через те, що у мене своя війна, з якою мені слід впоратися. Але я нічого не хочу говорити... Зараз непристойно говорить про свої проблеми", - сказала Лайма Вайкуле в коментарі виданню.

Артистка зізналася, що спілкується зі своїми друзями з України.

"Вони тримаються, а це означає, що і я повинна триматися", - резюмувала артистка.

Нагадаємо, МВС Росії перевірило Лайму Вайкуле після відмови їхати в окупований Крим.

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