В руках Сергія Лазарєва виявився жмут волосся з голови Лери Кудрявцевої.

Відома російська телеведуча Лера Кудрявцева потрапила в неприємний конфуз. Артистку зганьбили прямо на сцені - її колишній коханець Сергій Лазарєв мало не зірвав з неї перуку.

Російський співак показав ганебний для Кудрявцевої інцидент на своїй сторінці в Instagram. Ведуча намагалася віджартуватися і пом'якшити ситуацію, а сам Лазарєв ледь не впав від сміху.

"Цього ніколи не покажуть в ефірі по телевізору!! Істерика!! Дивитися до кінця! Трохи "кухні" і "ляпів" зі зйомки "Пісні року 2021". Це все не за сценарієм!! Кудрявцева, я тебе обожнюю за твою самоіронію і почуття гумору!", - написав співак.

На концерті Лазарєв і Кудрявцева були ведучими. Співак вирішив дістати з волосся артистки квітку, але витончений жест обернувся конфузом. В руках Лазарєва опинилася не тільки квітка, але і жмут волосся з голови Кудрявцевої.

Ведуча почала кричати про те, що співак ледь не стягнув з неї перуку, після чого вони почали сміятися. Лазарєв зганьбив Кудрявцеву прямо на сцені - мало хто підозрював, що артистка носить накладне волосся.

У коментарях користувачі жартують, що після такого співак точно зобов'язаний одружитися з ведучою. Фанати прийшли в захват від уміння Кудрявцевої згладжувати курйозні ситуації й переводити все в жарт.

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Автор: Віолетта Орлова