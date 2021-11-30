Співачка взяла участь у програмі "Вечірній Ургант".

Популярна співачка Віра Брежнєва прийшла на програму "Вечірній Ургант", в якій розповіла про свій прихід в групу "ВІА Гра", а також заспівала пісню Костянтина Меладзе "Красиво".

Читайте такожЕкс-глава ОПУ Богдан засвітився на вечірці з зірками: спілкувався і курив кальянТворці шоу вирішили потролити Брежнєву і під час її виконання пісні приклеїли їй рот чоловіка. У підсумку зірка засоромилася і прикрила обличчя. Користувачі мережі також не стрималися і почали активно коментувати цей розіграш. Крім того, глядачі відзначили, що ведучий Іван Ургант спеціально почав підспівувати зірці, щоб не так було чутно її фальшиві ноти.

"Віра ледь від збентеження і сорому не провалилася", "Всі ми прекрасно розуміємо, як вона заслужила місце на п'єдесталі", "Віра "заспівала" і фрукти відчули почуття "іспанського сорому"", "Співаюча вусата Віра - це шедеврально", "Ваня потім почав спеціально фальшивити, щоб Віра на його тлі не так жахливо співала", "Ну не всім дано голос, не вмієш співати - не співай наживо", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше Брежнєва згадала, як на кастингу "ВІА Гри" у неї запитували про зйомки в порно.

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Автор: Діана Могилєвич