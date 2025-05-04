Зловмисники збиралися влаштувати вибух на концерті знаменитості.

У Бразилії правоохоронним органам вдалося запобігти теракту на концерті популярної співачки Леді Гаги. Поліція повідомила, що запобігла вибуху, який мав пролунати на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро, повідомляє ВВС.

Уточнюється, що організатори вербували учасників для здійснення атак із використанням саморобних вибухових пристроїв. За попередньою версією, метою плану було здобуття популярності в соціальних мережах.

За даними поліції, затримано відповідального за план і підлітка. Ймовірного організатора заарештували за незаконне зберігання вогнепальної зброї, а підлітка - за зберігання дитячої порнографії.

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Правоохоронці також повідомили, що відповідальні за підготовку теракту сприяли радикалізації молоді.

Згідно із заявою Міністерства юстиції Бразилії, група представлялася шанувальниками Леді Гаги. Поліція в рамках операції "Фальшиві монстри", видала ордери на обшуки в декількох штатах, в результаті чого було вилучено електронні пристрої та інші матеріали.

Стрілянина на концерті в США

Як писав УНІАН, нещодавно в американському місті Акрон під час концерту відомого американського репера сталася стрілянина. Це сталося під час виступу Boosie Badazz.

Унаслідок стрілянини важкі поранення дістали двоє людей. Сам зловмисник зник з місця події.

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