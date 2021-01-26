Співачка захопила мережу / instagram.com/ladygaga
Відома співачка Леді Гага опублікувала в Instagram фотографію зі своїм коханим Майклом Поланскі.
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Знімок був зроблений ще 20 січня. У той самий день, коли в США проходила церемонія інавгурації Джо Байдена. Тоді співачка вперше виконала американський гімн.
Ймовірно, Майкл прийшов підтримати свою кохану. На фото він злегка обіймає її і цілує. При цьому обидва вони були в захисних масках.
Майкл Поланскі - випускник Гарварда, IT-підприємцем і керівник Parker Group-компанії співзасновника Facebook Шона Паркера.
Співачка захопила мережу / instagram.com/ladygaga
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