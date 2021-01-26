Співачка нечасто демонструє свого бойфренда.

Відома співачка Леді Гага опублікувала в Instagram фотографію зі своїм коханим Майклом Поланскі.

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Знімок був зроблений ще 20 січня. У той самий день, коли в США проходила церемонія інавгурації Джо Байдена. Тоді співачка вперше виконала американський гімн.

Ймовірно, Майкл прийшов підтримати свою кохану. На фото він злегка обіймає її і цілує. При цьому обидва вони були в захисних масках.

Майкл Поланскі - випускник Гарварда, IT-підприємцем і керівник Parker Group-компанії співзасновника Facebook Шона Паркера.

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Автор: Діана Могилєвич