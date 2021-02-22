Співачка позувала у ванній в одязі.

Популярна співачка Леді Гага опублікувала в Instagram зухвалий знімок.

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Епатажна співачка позувала, сидячи у ванні. Зірка одягла білу блузку, чорні штани і стрипи. При цьому вона розсунула ноги в сторони. Також Гага постала з білим волоссям і яскравим макіяжем. А доповнила вона такий образ годинником.

"Красуня", "Ти - легенда", "Ми любимо тебе", - пишуть шанувальники.

Чим відома Леді Гага:

Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта (справжнє ім'я) народилася 28 березня 1986 року в Нью-Йорку

У віці 19-ти років Стефані вирішила покинути коледж, щоб почати будувати свою музичну кар'єру

Її батько став давати деяку суму грошей для того, щоб мрія Стеф здійснилася. Але він поставив їй умову: якщо за цей рік його дочка так і не зможе нічого добитися, вона повинна буде повернутися в коледж

Співачка має безліч нагород, серед яких шість премій "Греммі", 13 MTV Video Music Awards і 8 MTV Europe Music Awards, а також займає четверте місце в списку 100 найбільш впливових жінок в музиці за версією VH1. Time назвав виконавицю однією з найвпливовіших особистостей у світі

Також вона володіє премією "Оскар" за найкращу пісню у фільмі "Зірка народилася" і є номінанткою на "Оскар" в категорії "Найкраща жіноча роль"

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Автор: Діана Могилєвич