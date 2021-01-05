Колман померла / instagram.com/top_from_ua
Двоюрідна сестра королеви Єлизавети леді Мері Колман померла 2 січня у себе в будинку в Норфолку.
Читайте такожПопулярна модель блиснула соковитими грудьми
Про це повідомляє Daily Mail.
Колман є дочкою рідного брата королеви-матері. Також відомо, що у неї була сестра-близнюк Патрісія Боуз-Лайон. Але вона померла ще 23 роки тому. Поки причина смерті леді Мері не повідомляється.
Хто така Мері Колман:
- Леді Мері Колман і її чоловік були частими гостями в Букінгемському палаці та інших будинках королівської сім'ї
- У 1970 році леді Мері була призначена додатковою фрейліною до іншої кузини королеви вже по батьківській лінії, принцесі Олександрі Кентської
- Леді Мері обожнювала собак. У неї вдома завжди жили собаки породи Джек-рассел-тер'єр
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram