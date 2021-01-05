Леді Мері Колман померла у віці 88 років.

Двоюрідна сестра королеви Єлизавети леді Мері Колман померла 2 січня у себе в будинку в Норфолку.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Колман є дочкою рідного брата королеви-матері. Також відомо, що у неї була сестра-близнюк Патрісія Боуз-Лайон. Але вона померла ще 23 роки тому. Поки причина смерті леді Мері не повідомляється.

Хто така Мері Колман:

Леді Мері Колман і її чоловік були частими гостями в Букінгемському палаці та інших будинках королівської сім'ї

У 1970 році леді Мері була призначена додатковою фрейліною до іншої кузини королеви вже по батьківській лінії, принцесі Олександрі Кентської

Леді Мері обожнювала собак. У неї вдома завжди жили собаки породи Джек-рассел-тер'єр

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Автор: Діана Могилєвич