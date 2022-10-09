Шер в черговий раз підтримала Україну.

Легендарна американська співачка Шер знову підтримала у війні Україну. Вона заявила, що щодня молиться за українців і вірить, що незабаром ми зможемо повернути всі свої території.

Вона розповіла, як одного разу зустріла українців. Вони довго обіймалися і разом танцювали. Зірка впевнена, що українцям зараз дуже потрібна підтримка і, звичайно, перемога у розв'язаній РФ війні.

"Мої молитви з українцями. Я щодня читаю новини з надією, що вони повертають свої землі. Коли я зустріла молодих українців, ми обіймалися і танцювали. Я була приголомшена. Українці такі сильні, такі мужні, такі стійкі. Солдати - супермени. Давид вбиває Голіафа", - написала Шер в Twitter. Відео дня

Позиція Шер щодо війни в Україні

23 лютого на тлі чуток про повномасштабне російське вторгнення Шер опублікувала пост, в якому заявила, що Україна важлива для Америки. Також вона назвала диктатора Володимира Путіна деспотом і закликала світ дати Україні необхідну зброю для боротьби з російською агресією.

Нагадаємо, раніше Шер заявила, що Путін винен у голоді 500 мільйонів людей.

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