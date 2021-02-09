Леонід Куравльов перестав виходити на зв'язок.

Відомий актор Леонід Куравльов перестав виходити на зв'язок. Цим він серйозно схвилював своїх рідних і близьких.

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Про це повідомляє kp.ru.

Куравльов став відлюдником після смерті дружини в 2012 році. Сусіди кажуть, що він рідко виходив на вулицю і завжди носив траурний одяг чорного кольору. А на початку 2020 року він вирішив і зовсім переїхати з міста в заміський будинок.

Зараз актор вимкнув телефон і перестав виходити на зв'язок. Де він знаходиться - невідомо. Друг Куравльова Олександр Шпагін сказав, що актор досі сумує за померлою дружиною. Він навіть зробив гравіювання свого імені на пам'ятнику дружини.

"Людина все більше хворіє на хворобу смерті. Він себе готує на той світ", - сказав Шпагін.

Хто такий Леонід Куравльов:

У кіно дебютував студентом, зігравши солдата-сапера Морозова у фільмі Андрія Тарковського та Олександра Гордона "Сьогодні звільнення не буде…"

Куравльов - яскраво виражений характерний актор

Наприкінці 1990-х років вів на телеканалі "РТР" програму "Світ книг з Леонідом Куравльовим", в якій розповідалося про книжкові новинки

У 2014 році Куравльов підписав звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента РФ В. В. Путіна в Україні і в Криму

Був внесений до бази "Миротворець"

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Автор: УНІАН