Телеведуча показала фото зі свого юнацтва.

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала у своєму інста-блозі фотографію, яка була зроблена ще в 2005 році.

У кадрі Леся сидить на дереві в джинсах, кофті і кросівках. Таким чином вона намагалася зловити стільниковий зв'язок, щоб зателефонувати мамі.

"Розмова з мамою. 2005 рік. Після цього фото, як мінімум, мені повинні запропонувати контракт Київстар, Діджус і навіть Мобілич", - підписала фото Нікітюк.

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"Ти їй сказала передзвонити за 1 сек? Але випадково не встигла і зняло гривню?", "У нас в селі у баби так було. Щоб зателефонувати, потрібно було вилізти на грушу", "Як же ми всі тоді були схожі", "На дереві краще тягне", "Ти зробила мій ранок", "100% так і було, я на горище вилазила, а взимку холодина, а поговорити то хочеться", - пишуть фани.

Нагадаємо, раніше ведучій Лесі Нікітюк указали на вік і порадили берегти здоров'я.

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Автор: Діана Могилєвич