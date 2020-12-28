Нікітюк засвітила груди / instagram.com/lesia_nikituk
Українська телеведуча Леся Нікітюк показала в Instagram знімок, на якому постала в розкішній сукні.
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На фото Леся позує разом зі своїм собакою Рафіком. Вони сидять в ресторані за столиком. Леся одягла червону сукню з глибоким декольте, тим самим засвітивши свої груди. Цікаво, що телеведуча нанесла на обличчя яскравий макіяж, а волосся зібрала у високий хвіст.
"Ви такі милі", "Яке круте фото... І такий солодкий песик", "Красуня", "Шикарна", - написали фанати.
Нікітюк засвітила груди / instagram.com/lesia_nikituk
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