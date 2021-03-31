У телеведучої якось не складаються стосунки з кіньми.

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram фотографію з конем і розповіла, як у неї складаються стосунки з цими тваринами.

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На знімку Леся позує в червоній сукні поруч з конем. Фото вона зробила перебуваючи на відпочинку в Єгипті.

"Якби ви знали, як я боюся коней... особливо, коли стою ззаду. У 15 рочків осідлала коня, а той мене скинув! У 18 рочків годувала кобилу яблучком, і та ледь не відгризла мені руку. Далі була невелика пауза в моєму спілкуванні з кіньми. У 25 в Болівії кінь біг за мною, я вже думала рити нору і ховатися. Коротше на цьому фото в Єгипті мені довелося хряпнути шампанського "щоб мати такий невимушений вигляд"", - підписала фото Леся.

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Автор: Діана Могилєвич