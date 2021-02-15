Телеведуча постала в новому образі.

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram нову фотографію.

Читайте також71-річна Алла Пугачова здивувала яскравим образом (фото)

На знімку вона позує в білій міні-сукні з рукавами. Доповнила вона такий образ сріблястими човниками і ланцюгом, який прикрашав її шию. При цьому Леся сиділа на кріслі, висунувши вперед свої довгі стрункі ніжки. Крім того, плаття ідеально підкреслило декольте телеведучої.

"Ти така красива", "Вогонь", "Бажаю вам зустріти любов на все життя", "Ти найкраща", - пишуть шанувальники.

На іншому фото Леся вже постала в червоній сукні, яка ідеально сіла по її фігурі.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич