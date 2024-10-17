Музиканту був 31 рік.

Колишнього учасника бойз-бенду One Direction Ліама Пейна знайдено мертвим в Аргентині. Співак випав із вікна готелю в Буенос-Айресі, повідомляє місцева поліція.

"Ліам Джеймс Пейн, композитор і гітарист, колишній учасник групи One Direction, загинув сьогодні після падіння з третього поверху готелю в районі Палермо", – ідеться в заяві поліції.

Reuters пише, що тіло музиканта виявили у внутрішньому дворику готелю.

Відео дня

"Наші серця абсолютно розбиті, і ми бажаємо багато світла і сили його сім'ї та близьким", – написала латиноамериканська філія MTV у своєму повідомленні в соцмережі X.

У ЗМІ зазначили, що в аргентинську столицю Пейн приїхав на концерт іншого колишнього учасника One Direction – Найла Горана. Хоча в розкладі туру співака зазначалося, що концерт в Буенос-Айресі відбудеться 2 жовтня.

Поліція Буенос-Айреса повідомила, що співробітники поліцейської дільниці 14B вирушили в готель у середу вдень після дзвінка в службу 911 про агресивного чоловіка, який, імовірно, перебував під впливом наркотиків або алкоголю. У заяві поліції не вказано, що це був Пейн, пише CNN.

Чим був відомий Ліам Пейн

Ліам Пейн був найбільш відомий як учасник популярного британського бойз-бенду One Direction. Гурт, до складу якого також входили Гаррі Стайлз, Зейн Малік, Луї Томлінсон і Найл Горан, уперше сформувався 2010 року після того, як кожен з учасників з'явився на британській версії реаліті-шоу The X Factor.

У 2015 році One Direction оголосили про перерву у своїй діяльності. Пізніше Пейн випустив свій дебютний сольний альбом 2019 року під назвою "LP1".

У травні 2023 року Пейн оголосив, що працює над новим альбомом і планує турне. Його тур мав розпочатися в Південній Америці у вересні 2023 року, але Пейн був змушений перенести заплановані дати після перенесеної ниркової інфекції.

Вас також можуть зацікавити новини: