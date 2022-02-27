Андрій Хливнюк підтримав Україну / Concert.ua
Лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вступив до лав територіальної оборони, щоб захищати свою країну.
Також для підтримки українських військових він виконав пісню. Крім того, в кадрі Хливнюк постав у військовій формі і зі зброєю в руках.
"Марширують наші добровольці... всім чудесного дня! Ви - неймовірні", - підписав він ролик.
Зазначимо, багато українських і світових зірок підтримали Україну, на яку 24 лютого напала Російська Федерація. Знаменитості просять президента РФ Володимира Путіна зупинити війну.