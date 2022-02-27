Хливнюк пішов захищати нашу країну від агресора.

Лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вступив до лав територіальної оборони, щоб захищати свою країну.

Також для підтримки українських військових він виконав пісню. Крім того, в кадрі Хливнюк постав у військовій формі і зі зброєю в руках.

"Марширують наші добровольці... всім чудесного дня! Ви - неймовірні", - підписав він ролик.

Зазначимо, багато українських і світових зірок підтримали Україну, на яку 24 лютого напала Російська Федерація. Знаменитості просять президента РФ Володимира Путіна зупинити війну.

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