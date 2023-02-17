Це сталося ще у 2012 році, коли він був на гастролях в Україні.

Лідер гурту Scorpions Клаус Майне в інтерв'ю Олексію Суханову розповів, що колись українці підтримали його у найважчий момент його життя, той випадок назавжди поєднав його з Україною.

Це сталося у 2012 році, коли він на гастролях у Харкові отримав звістку про смерть мами. За два дні після похорон відбувся його концерт у Львові. Тоді українські фанати підтримали Майне.

"Наші українські фанати знали, що я кілька днів тому поховав свою маму, і вони стояли перед сценою і підіймали вгору банери: "Клаусе, ми з тобою!". Для мене це був вкрай емоційний момент, який назавжди поєднав мене з Україною і який я ніколи не забуду", - каже Майне.

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Як Клаус Майне підтримує українців

Співак говорить, що пишається українцями, їхнім патріотизмом і відданості батьківщині, адже потрібно мати велику силу, щоб захищати домівку і не боятися втратити життя.

"Я дуже вражений тим, як палко вони віддані своїй країні в ці місяці війни. Вогонь, який палає у їхніх серцях. Вони всі патріоти. Я не думаю, що є щось сильніше, ніж це відчуття, не тікати, а сказати: "Я протистою цій важкій і небезпечній ситуації, яка може забрати моє життя або життя моїх близьких, але я буду тут, і моя країна може на мене покластися". Перед цим я можу лише схилити голову і стати навколішки, це дійсно надзвичайно", - каже Клаус.

Нагадаємо, раніше гурт Scorpions підняв прапор України на своєму концерті.

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