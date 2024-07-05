Чоловік вже не вперше демонструє свою позицію.

Лідер легендарного британського гурту "Judas Priest" Роберт Гелфорд підтримав Україну у боротьбі з російськими окупантами. Про це пише канал Metal Pilgrim у соцмережі Х.

Нещодавно на своєму концерті в Берліні 72-річний співак підняв синьо-жовтий прапор перед великою глядацькою аудиторією.

"Боги металу у Берліні вчора ввечері! Дякуємо за вашу підтримку, Роб Гелфорд і "Judas Priest"! Дякую за фото, Роб", - зазначено у повідомленні.

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Що відомо про гурт "Judas Priest" та їхню позицію

Гурт "Judas Priest" був заснований в 1969 році у Великій Британії. Вперше музиканти виступила в Україні в 2005 році у Палаці спорту. Наступного разу українці мали змогу побачити виступ гурту у 2012 році. Через початок повномасштабного вторгнення Росії, "Judas Priest" відмінили свій виступ в Києві, проте одразу підтримали Україну.

Наприклад, у листопаді 2023 року Роберт Гелфорд отримав у подарунок від українських прихильників - вишиванку. Чоловік одразу одягнув її та показався в ній в соцмережах. Також він позував з прапором України та іграшкою-котом, якого назвав Славакіт.

Нагадаємо, раніше співака Рода Стюарта освистали під час концерту за підтримку України.

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