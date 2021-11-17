Над посмішкою Примадонни попрацювали хірурги-імплантологи.

Хірург-імплантолог, кандидат медичних наук Наталія Єлфімова розповіла, що посмішку російської співачки Алли Пугачової виправляли лікарі.

Про це повідомляє Sobesednik.ru.

За її словами, у Примадонни з народження була діастема (проміжок між передніми зубами, - УНІАН). Ймовірно, саме тому Примадонна зважилася вставити собі імпланти, щоб посмішка стала ідеальною.

Читайте такожБідність, раннє материнство, трагедія в сім'ї і життя з Меладзе: Віра Брежнєва дала відверте інтерв'юЄлфімова зазначила, що таке хірургічне втручання обійшлося зірці не менше ніж за 723 тисяч гривень. Але ці гроші того коштували, адже процедура виконана дуже якісно.

"У Алли Борисівни не занижена середня третина обличчя, що говорить про повне відновлення жувальних зубів", – сказала лікар.

Також фахівець уточнила, що Примадонна вдавалася і до послуг ортодонта. Виявляється, зірка поставила собі вініри, щоб зуби були рівнішими і білішими.

Нагадаємо, раніше Пугачова сфотографувала Галкіна напівголим.

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Автор: Діана Могилєвич