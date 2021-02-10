Lil nas X вірогідно вирішив зробити собі операцію.

Відомий репер Lil Nas X опублікував в Twitter фотографію, на якій він постав з великими грудьми.

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На знімках він показує свої "нові" груди, при цьому прикривши соски смайликами.

"Мені стало нудно, і я купив груди", - написав Lil nas X.

Фанати артиста шоковані його вчинком. Вони в подиві - чи реально він зробив собі пластичну операцію або може це накладні груди для образу в новому кліпі.

Хто такий Lil nas X:

Репер став відомий за рахунок свого кантрі-реп синглу "Old Town Road", який досяг вірусної популярності в рамках "Yeehaw Challenge" в додатку обміну відео TikTok

Пісня досягла номера один в чарті Billboard Hot 100 і була спірно видалена з Hot Country Songs після дебюту під номером 19

У листопаді 2020 року Lil nas X спільно з Roblox створили масштабний онлайн-концерт, з мільйонами користувачів Roblox

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Автор: Діана Могилєвич